Психолог Анжелика Полина посоветовали ростовчанам заменить зимой сладости на фрукты

В такой ситуации Анжелика Полина порекомендовала дончанам отказаться от сладкого. А если тяга к сладкому все же есть, тогда в рацион нужно вводить больше фруктов и сухофруктов. Также на пользу пойдет большое употребление овощей. В качестве замены сладкого подойдут и ягоды шоковой заморозки, которые богаты витаминами. Также психолог порекомендовала пить больше воды и стараться не переедать. А еще больше гулять пешком.