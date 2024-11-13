Психолог Анжелика Полина посоветовали ростовчанам заменить зимой сладости на фрукты

Ростовчанам рассказали, что лучше есть в зимний период, чтобы не набрать лишние килограммы. Об этом NEWS.ru подробно рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Анжелика Полина.
По словам эксперта, в холодное время года вероятность набрать лишний вес увеличивается. Это связано со стрессом, депрессивным состоянием в хмурые дни, а также с увеличением организма зимой энергозатрат.
В такой ситуации Анжелика Полина порекомендовала дончанам отказаться от сладкого. А если тяга к сладкому все же есть, тогда в рацион нужно вводить больше фруктов и сухофруктов. Также на пользу пойдет большое употребление овощей. В качестве замены сладкого подойдут и ягоды шоковой заморозки, которые богаты витаминами. Также психолог порекомендовала пить больше воды и стараться не переедать. А еще больше гулять пешком.