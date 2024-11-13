Беспрозванных пообещал «Балтийскому Шторму» клубный автобус

«В январе вы завоевали Кубок России по регби на снегу. В августе привезли в Калининград Кубок России по пляжному регби. Впервые стали и чемпионами Высшей лиги по классике регби, обыграв ЦСКА и сборную Санкт-Петерурга. Достижения калининградских регбистов призваны мотивировать нашу молодёжь. Мною даны поручения профильному министерству проработать приобретение для “Балтийского Шторма” клубного автобуса и отремонтировать трибуну базового стадиона».