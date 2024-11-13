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Беспрозванных пообещал «Балтийскому Шторму» клубный автобус

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретился с игроками, тренерским и административным штабом клуба «Балтийский Шторм»: клуб завоевал три национальных трофея и ряд наград в сезоне 2023/2024.

Источник: Янтарный край

Беспрозванных поручил профильному министерству приобрести клубный автобус и отремонтировать трибуну стадиона. Губернатор вручил благодарственные письма капитану клуба Никите Мозолю и лучшему бомбардиру Александру Вознюку.

«В январе вы завоевали Кубок России по регби на снегу. В августе привезли в Калининград Кубок России по пляжному регби. Впервые стали и чемпионами Высшей лиги по классике регби, обыграв ЦСКА и сборную Санкт-Петерурга. Достижения калининградских регбистов призваны мотивировать нашу молодёжь. Мною даны поручения профильному министерству проработать приобретение для “Балтийского Шторма” клубного автобуса и отремонтировать трибуну базового стадиона».

подчеркнул Алексей Беспрозванных

«Балтийский Шторм» также завоевал Кубок Ильюшина, главный трофей второго по статусу дивизиона классического регби. Команда была создана в 2016 году и с 2022 года получила поддержку правительства Калининградской области.

Регби развивается в Калининградской области с 1971 года и входит в перечень из 14 базовых дисциплин.