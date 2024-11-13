Беспрозванных пообещал «Балтийскому Шторму» клубный автобус

Беспрозванных поручил профильному министерству приобрести клубный автобус и отремонтировать трибуну стадиона. Губернатор вручил благодарственные письма капитану клуба Никите Мозолю и лучшему бомбардиру Александру Вознюку.
«В январе вы завоевали Кубок России по регби на снегу. В августе привезли в Калининград Кубок России по пляжному регби. Впервые стали и чемпионами Высшей лиги по классике регби, обыграв ЦСКА и сборную Санкт-Петерурга. Достижения калининградских регбистов призваны мотивировать нашу молодёжь. Мною даны поручения профильному министерству проработать приобретение для “Балтийского Шторма” клубного автобуса и отремонтировать трибуну базового стадиона».
«Балтийский Шторм» также завоевал Кубок Ильюшина, главный трофей второго по статусу дивизиона классического регби. Команда была создана в 2016 году и с 2022 года получила поддержку правительства Калининградской области.
Регби развивается в Калининградской области с 1971 года и входит в перечень из 14 базовых дисциплин.