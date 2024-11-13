VK анонсировала начало продаж умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Колонка мощностью 65 Вт предлагает поддержку технологии пространственного звучания и оборудована крупным сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом.
VK Капсула Про отличается футуристическим дизайном и представлена в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия».
Устройство может служить центром управления умным домом благодаря Zigbee-хабу и датчикам движения, климата и освещенности. А пользователи колонок получат доступ ко всем функциям голосового помощника Маруси, включая управление музыкой, чтение сказок и озвучивание новостей и ленты ВКонтакте.
Купить колонку можно в магазинах DNS и у оператора «Ростелеком». Розничная цена 24 990 рублей.