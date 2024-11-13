VK анонсировала начало продаж умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Устройство может служить центром управления умным домом благодаря Zigbee-хабу и датчикам движения, климата и освещенности. А пользователи колонок получат доступ ко всем функциям голосового помощника Маруси, включая управление музыкой, чтение сказок и озвучивание новостей и ленты ВКонтакте.