Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

VK анонсировала начало продаж умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Запуск продаж флагманской колонки запланирован на 28 ноября.

8

Колонка мощностью 65 Вт предлагает поддержку технологии пространственного звучания и оборудована крупным сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом.

VK Капсула Про отличается футуристическим дизайном и представлена в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия».

Устройство может служить центром управления умным домом благодаря Zigbee-хабу и датчикам движения, климата и освещенности. А пользователи колонок получат доступ ко всем функциям голосового помощника Маруси, включая управление музыкой, чтение сказок и озвучивание новостей и ленты ВКонтакте.

Купить колонку можно в магазинах DNS и у оператора «Ростелеком». Розничная цена 24 990 рублей.