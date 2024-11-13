Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани

Девушку последний раз видели 10 февраля. С того дня информации о местонахождении студентки нет. Родные пытались сначала найти пропавшую самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поиски Анны длятся уже девять месяцев. Девушку ищут сотни волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.