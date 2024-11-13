Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани

В Краснодарском крае подключились к поискам пропавшей 22-летней Анны Цомартовой. Об этом сообщили в поисковой группе «ЛизАлерт».
Девушку последний раз видели 10 февраля. С того дня информации о местонахождении студентки нет. Родные пытались сначала найти пропавшую самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поиски Анны длятся уже девять месяцев. Девушку ищут сотни волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.
Родные надеются, что их дочь в скором времени найдется живой. Семья пропавшей регулярно делится в социальных сетях последними новостями о поисках девушки.
Напомним, в Ростове нашли 16-летнего пропавшего парня мертвым. Поиски юноши длились два месяца. Об этом сообщила сестра погибшего 12 ноября.