В Крыму в ближайшие дни ожидаются осадки

Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В среду в Краснодарском крае осадки, дождь, переходящий в предгорьях в мокрый снег и снег, будут возникать гололедно-изморозевые отложения, — сообщил метеоролог. Он добавил, что осадки прогнозируются также в Крыму в течение четверга и пятницы. Аналогичная ситуация в Ростовской области.