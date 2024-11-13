Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму в ближайшие дни ожидаются осадки

Осадки ожидаются в среду в Краснодарском крае и Крыму, в предгорьях дождь может переходить в снег.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 59% 766 мм рт. ст. +4°

Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В среду в Краснодарском крае осадки, дождь, переходящий в предгорьях в мокрый снег и снег, будут возникать гололедно-изморозевые отложения, — сообщил метеоролог. Он добавил, что осадки прогнозируются также в Крыму в течение четверга и пятницы. Аналогичная ситуация в Ростовской области.