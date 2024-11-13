Собственный паспорт появился у жителей Дальнего Востока

Придумать идею, разработать дизайн, найти типографию и внедрить задумку в реальность: всё это было проделано ответственными лицами в Хабаровском крае, чтобы жители региона получили собственный «Паспорт дальневосточника». Проект с таким названием запущен в ДФО.
Он предполагает, что, получив такой паспорт, турист, путешествующий по просторам Хабаровского края, сможет получать отметки о посещении того или иного памятного места или туристического объекта. Такой паспорт является памятным сувениром, открыв который можно с улыбкой вспомнить о своих путешествиях.
Примечательно, что и получать отметки в таком паспорте можно с пользой: собирая штампы, владелец документа зарабатывает баллы, которые затем сможет обменять на уникальные сувениры, подарки и специальные предложения от партнеров проекта «Отдыхаем в крае».
Получить отметку о посещении того или иного туристического места региона, по всей видимости, можно будет непосредственно в той локации, в которую наведался турист. Специалисты краевого министерства туризма отмечают, что это могут быть национальные парки, заповедники, природные и архитектурные достопримечательности, глэмпинги, горнолыжные курорты, отели, кафе и рестораны.
Основной целью проекта является возможность привить любовь к путешествиям и культурному отдыху. Паспорт дальневосточника не является официальным документом, подтверждающим личность.
Не исключено, что идея будет распространена и на другие дальневосточные регионы.