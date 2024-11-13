Собственный паспорт появился у жителей Дальнего Востока

Он предполагает, что, получив такой паспорт, турист, путешествующий по просторам Хабаровского края, сможет получать отметки о посещении того или иного памятного места или туристического объекта. Такой паспорт является памятным сувениром, открыв который можно с улыбкой вспомнить о своих путешествиях.