Создан инструмент для оценки этичности медицинских ИИ-систем

Как отмечается в сообщении, для разработки этого индекса российские ученые проанализировали большое число отечественных и международных документов, связанных с различными этическими аспектами профессиональной медицинской деятельности. В ходе этого анализа профессор Углева и ее коллеги выделили ключевые принципы этики (автономия, благодеяние, справедливость, ненанесение вреда и забота о пациенте), и затем конкретизировали их в сотрудничестве с ведущими врачами и разработчиками ИИ.