Создан инструмент для оценки этичности медицинских ИИ-систем

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа исследователей из России разработала индекс для определения уровня этичности систем искусственного интеллекта в медицине. Созданный ими инструмент поможет минимизировать потенциальные риски и обеспечить безопасную разработку и внедрение ИИ-технологий в медицинскую практику, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Разработка данного индекса стала важным шагом на пути обеспечения этичного использования ИИ в медицине. Мы надеемся, что наша разработка будет небесполезной для медицинского сообщества, обеспокоенного, как показывают наши исследования, возможными негативными этическими последствиями широкого внедрения ИИ в медицинскую практику», — пояснила профессор НИУ ВШЭ (Москва) Анастасия Углева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, для разработки этого индекса российские ученые проанализировали большое число отечественных и международных документов, связанных с различными этическими аспектами профессиональной медицинской деятельности. В ходе этого анализа профессор Углева и ее коллеги выделили ключевые принципы этики (автономия, благодеяние, справедливость, ненанесение вреда и забота о пациенте), и затем конкретизировали их в сотрудничестве с ведущими врачами и разработчиками ИИ.
На основе собранных данных исследователи разработали индекс этичности, который представляет собой тест с вопросами закрытого типа. С их помощью можно оценить уровень осведомленности как разработчиков медицинского ИИ, так и эксплуатантов ИИ-систем о возможных этических рисках, связанных с разработкой, внедрением и использованием подобных систем в медицинских целях.
По словам исследователей, новая методика уже апробирована и получила признание нескольких ведущих российских IT-компаний, специализирующихся на разработке ИИ-решений для медицины. Кроме того, ее одобрила комиссия по реализации кодекса этики в сфере искусственного интеллекта и Московское городское научное общество терапевтов. Ученые надеются, что внедрение созданного ими индекса поможет сделать использование ИИ более безопасным и соответствующим высоким этическим стандартам.