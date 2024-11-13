Воронежцам рассказали о погоде в конце рабочей недели ноября

В конце рабочей недели в Воронежской области ожидаются мокрый снег и дожди, следует из метеобюллетеня.
13 ноября будет еще без существенных осадков. Днем воздух прогреется до пяти градусов выше ноля.
Уже в четверг, 14 ноября, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. Ночью температура опустится до трех градусов мороза, а днем потеплеет до плюс пяти градусов.
В пятницу, 15 ноября, также ожидаются небольшие осадки. Ночью будет от ноля до трех градусов мороза. Днем столбики термометров покажет два-четыре градуса тепла.