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Воронежцам рассказали о погоде в конце рабочей недели ноября

Прогноз погоды — в материале vrn.aif.ru.

Сейчас в Олбани: -2° 3 м/с 63% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: АиФ Воронеж

В конце рабочей недели в Воронежской области ожидаются мокрый снег и дожди, следует из метеобюллетеня.

13 ноября будет еще без существенных осадков. Днем воздух прогреется до пяти градусов выше ноля.

Уже в четверг, 14 ноября, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. Ночью температура опустится до трех градусов мороза, а днем потеплеет до плюс пяти градусов.

В пятницу, 15 ноября, также ожидаются небольшие осадки. Ночью будет от ноля до трех градусов мороза. Днем столбики термометров покажет два-четыре градуса тепла.