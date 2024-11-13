Зеленоградск из-за ремонтных работ на ночь останется без воды

В среду, 13 ноября, областной «Водоканал» планирует проведение ремонтных работ в Зеленоградске на улице Пугачева. В связи с этим воды не будет на нескольких улицах. Об этом сообщает областной «Водоканал».
С 23:00 до 6:00 планируется ограничение подачи водоснабжения.
В зону отключения попадают улицы, в числе которых: пер. 1-й Октябрьский, пер. 1-й.
Саратовский, пер. 2-й Московский, пер. 2-й Октябрьский, пер. 2-й Саратовский, пер. 3-й Московский, ул. Автодорожная, ул. Балтийская, проезд Балтийский, ул. Большая окружная, ул.
Валентина Мосина, ул. Володарского, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Горького, ул. Железнодорожная, ул. Крымская, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Тургенева, ул. Чкалова и другие. Отключат лишь некоторые дома на указанных в списке улицах.
Также в зоне отключения есть и несколько административных учреждений.