Учила не только литературе, но и жизни: ушла из жизни преподаватель ДВГУ Дина Здор

«Я на пятом курсе стала мамой, с месячным младенцем ездить на консультации по диплому было очень сложно. Она была ко мне предельно внимательна. Я всегда чувствовала ее поддержку и совет старшего коллеги. Именно Дина Александровна увидела во мне преподавателя высшей школы, прощаясь после успешной защиты моего диплома, сказала: “Не теряй связь со мной, никому не известно, как повернется твоя судьба”. Так и получилось», — поделилась Татьяна Телицына.