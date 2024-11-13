Учила не только литературе, но и жизни: ушла из жизни преподаватель ДВГУ Дина Здор

Ушла из жизни преподаватель ДВГУ Дина Александровна Здор. Более 65 лет своей жизни женщина отдала филологическому образованию, воспитав несколько поколений филологов и журналистов Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia.
11 ноября 2024 г. во Владивостоке после тяжёлой продолжительной болезни на 88-м году ушла из жизни Дина Александровна Здор. Она была одним из старейших преподавателей ДВГУ (ныне ДВФУ).
Дина Александровна родилась 17 июня 1937 года в селе Усть-Сидеми Приморского края. В 1959 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Русский язык и литература».
С 1959 по 1966 работала преподавателем кафедры литературы Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). С 1966 по 1970 трудилась в редакции литературно-драматического вещания Приморского краевого комитета по радиовещанию и телевидению, с 1970 по 1975 — в секторе этнографии и филологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного научного центра Академии наук СССР.
В 1976 году вернулась в ДВГУ, где еще более двадцати лет (по 1997 год) проработала старшим преподавателем кафедры русской, советской и зарубежной литературы. Выйдя на пенсию, продолжила преподавание на подготовительных курсах для абитуриентов. В 1999 году ей присвоено звание «Ветеран труда». В 2018 году в честь 100-летия филологического образования в ДВФУ Дине Александровне вручено Благодарственное письмо.
«Дина Александровна Здор была яркой личностью. Для многих студентов она осталась в памяти как любимый преподаватель. Её лекции вызывали большой интерес у студентов и позволяли осмыслить произведения русской классики в широком историко-литературном контексте. Коллеги уважали Дину Александровну за высокий профессионализм, активную жизненную позицию, любили её за неподражаемое чувство юмора», — делится доцент кафедры русского языка и литературы ВИ-ШРМИ ДВФУ, выпускница 1979 года Ирина Соколова.
А кандидат филологических наук, доцент Высшей школы кино и телевидения ВВГУ, выпускница ДВГУ 1981 года Татьяна Телицына рассказала, что Дина Александровна была ее научным руководителем диплома.
«Я на пятом курсе стала мамой, с месячным младенцем ездить на консультации по диплому было очень сложно. Она была ко мне предельно внимательна. Я всегда чувствовала ее поддержку и совет старшего коллеги. Именно Дина Александровна увидела во мне преподавателя высшей школы, прощаясь после успешной защиты моего диплома, сказала: “Не теряй связь со мной, никому не известно, как повернется твоя судьба”. Так и получилось», — поделилась Татьяна Телицына.
Выпускница ДВГУ 1982 года Елена Ковальчук называет уход Дины Здор большой утратой, «потому что Дина Александровна была не просто учителем, а лучшим другом». По словам женщины, с ней связаны не только моменты учебы.
«Главные уроки были в длинных разговорах на кухне, поездках на дачу, прогулках возле моря. Умная, ироничная, тонкая, с прекрасным чувством юмора, Дина Александровна, люблю вас, и вы всегда будете в моей памяти», — делится Елена Ковальчук.
Преподаватель Гуандунского института науки и технологий (Китай), выпускница ДВГУ 2006 года Алиса Шамрай называет Дину Александровну педагогом с большой буквы, который «не просто хотел научить, а не оставлял тебе возможности выйти из аудитории, пока ты не усвоил материал».
«Тетрадь с записями лекций Дины Александровны до сих пор хранится дома, сын готовился по ней к сочинениям по литературе. Дина Александровна очень любила своих учеников, она учила не только литературе, но и жизни. Очень много мудрых советов дала нам, молодым ребятам», — рассказала Алиса Шамрай.
Теплыми воспоминаниями о Дине Здор делятся и выпускники ДВГУ 1987 года.
«Дина Александровна была нашим куратором. Группа была непростая, характеры сложные. Она умела находить подход, причём очень интеллигентно, без нажима, по-человечески. Никогда не забудем наш последний звонок в конце пятого курса в красном уголке общежития, а потом продолжение праздника в доме у нашей Дины за чаем с тортом “Наполеон” (пекла сама Дина Александровна). Это был 1987 год. Давно. Но тепло твоего сердца, дорогой учитель, осталось с нами навсегда», — говорят выпускники.
Прощание с Диной Александровной Здор состоится в пятницу, 15 ноября. Отпевание в 12:00 в храме Успения Божией Матери (ул. Светланская, 65), похороны пройдут на Морском кладбище г. Владивостока.