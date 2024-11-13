Нотариус сказал, как наследнику оформить квартиру, приватизированную на 40 лет

Заведующая нотариальной конторой № 2 Советского района Гомеля Светлана Кучинская рассказала, что будет с квартирой, которая приватизировалась в рассрочку на 40 лет, а ее собственник не дожил до конца приватизации, сообщает belkagomel.by.
«В случае смерти гражданина право собственности на его имущество наследуется в соответствии с завещанием или законом», — подчеркнула нотариус.
В случае смерти собственника все права и обязанности по договору приватизации переходят к его наследникам, они и будут оплачивать рассрочку до ее полного погашения.
Светлана Кучинская разъяснила и ситуацию, когда наследников несколько. В этом случае оплата оставшейся суммы производится каждым из них в долях, в соответствии со свидетельством о праве на наследство, выданном нотариусом, и свидетельством о государственной регистрации.
Кстати, власти Минска назвали случаи, когда государство может забрать обратно приватизированную квартиру. «Приватизированная с выплатами на 40 лет квартира становится арендной» (здесь подробнее).
А здесь информация о подводных камнях приватизированных квартир в Беларуси, а их немало: завещание, дарение, продажа, раздел при разводе.