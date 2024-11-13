Нотариус сказал, как наследнику оформить квартиру, приватизированную на 40 лет

Светлана Кучинская разъяснила и ситуацию, когда наследников несколько. В этом случае оплата оставшейся суммы производится каждым из них в долях, в соответствии со свидетельством о праве на наследство, выданном нотариусом, и свидетельством о государственной регистрации.