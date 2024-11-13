Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжил победную серию

Армейцы в Хабаровске взяли верх над «СКА-Уральским трубником».

Источник: ХК СКА-Нефтяник

В чемпионате России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на своем льду принимал первоуральский «СКА-Уральский трубник». Встреча закончилась победой хозяев. Выиграли они не без труда. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Команды довольно долго не могли открыть счет. Первыми это сделали соперники хабаровчан — отличился экс-игрок «СКА-Нефтяника» Роман Дарковский. Он же спустя несколько минут удвоил преимущество первоуральцев. Оба гола он забил в результате розыгрыша углового.

Армейцы сумели сравнять до перерыва — авторами мячей стали Кирилл Девятых и Туомас Мяаття. Во втором тайме болельщики увидели уже другой «СКА-Нефтяник»: хабаровчане стали действовать более активно и точно, что вылилось в четыре мяча. Отличились Юрий Шардаков, снова Мяаття, Владислав Кузнецов и Алан Джусоев. 6:2 — волевая победа над непростым соперником.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет 15 ноября. Армейцы скрестят клюшки с казанским «Ак Барс-Динамо».

здоровье