Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжил победную серию

В чемпионате России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на своем льду принимал первоуральский «СКА-Уральский трубник». Встреча закончилась победой хозяев. Выиграли они не без труда. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Команды довольно долго не могли открыть счет. Первыми это сделали соперники хабаровчан — отличился экс-игрок «СКА-Нефтяника» Роман Дарковский. Он же спустя несколько минут удвоил преимущество первоуральцев. Оба гола он забил в результате розыгрыша углового.
Армейцы сумели сравнять до перерыва — авторами мячей стали Кирилл Девятых и Туомас Мяаття. Во втором тайме болельщики увидели уже другой «СКА-Нефтяник»: хабаровчане стали действовать более активно и точно, что вылилось в четыре мяча. Отличились Юрий Шардаков, снова Мяаття, Владислав Кузнецов и Алан Джусоев. 6:2 — волевая победа над непростым соперником.
Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет 15 ноября. Армейцы скрестят клюшки с казанским «Ак Барс-Динамо».