Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжил победную серию

Армейцы сумели сравнять до перерыва — авторами мячей стали Кирилл Девятых и Туомас Мяаття. Во втором тайме болельщики увидели уже другой «СКА-Нефтяник»: хабаровчане стали действовать более активно и точно, что вылилось в четыре мяча. Отличились Юрий Шардаков, снова Мяаття, Владислав Кузнецов и Алан Джусоев. 6:2 — волевая победа над непростым соперником.