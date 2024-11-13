В Калининградскую область отправили первую часть новых троллейбусов. Транспорт доставят в регион на пароме. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Алексея Беспрозванных.
«Отправили к нам первую часть троллейбусов, перевезут на пароме. Уже в декабре увидим на улицах города. Ждём», — говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 418,3 миллиона рублей на закупку электротранспорта для Калининграда. Деньги выделяют из резервного фонда.
Власти уже провели закупку новой техники. Группа «Синара» поставит в Калининград 13 троллейбусов, «Транс-Альфа» — два. Сумма двух контрактов составляет 486 миллионов рублей.
В 2023 году в Калининграде тестировали троллейбус «Синара». Технику с автономным ходом хотели закупить для запуска электротранспорта в отдалённые районы: Чкаловск, Космодемьянского и Борисово.