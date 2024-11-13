В Казани разрушили зеркальный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу

В Казани ночью 11 ноября разрушили арт-объект Горкинско-Ометьевского леса. Речь идет о зеркальном лабиринте, сообщили в Дирекции парков и скверов города.
По словам специалистов, ночью в лабиринте заблудился посетитель парка и решил проложить свой путь, разгромив арт-инсталляцию. Представители организации уже подали заявление в полицию.
Казанцев призвали сообщить, если им удалось узнать вандала. В настоящее время оценивают ущерб. После приступят к восстановительным работам. Также оградили разрушенный объект сигнальными лентами.
Напомним, Бастрыкин поручил доложить о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани. По факту случившегося завели уголовное дело.