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В Казани разрушили зеркальный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу

Представители организации уже подали заявление в полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Казани ночью 11 ноября разрушили арт-объект Горкинско-Ометьевского леса. Речь идет о зеркальном лабиринте, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

По словам специалистов, ночью в лабиринте заблудился посетитель парка и решил проложить свой путь, разгромив арт-инсталляцию. Представители организации уже подали заявление в полицию.

Казанцев призвали сообщить, если им удалось узнать вандала. В настоящее время оценивают ущерб. После приступят к восстановительным работам. Также оградили разрушенный объект сигнальными лентами.

Напомним, Бастрыкин поручил доложить о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани. По факту случившегося завели уголовное дело.