Прокуратура обнаружила нарушения закона в 12 школах Южного Урала

К примеру, в некоторых учебных заведениях классных руководителей обязали вести учёт детей, живущих в неблагополучных семьях. Кроме того, частью их работы стало составление плана воспитательной работы для целой школы. Многих педагогов заставляли проводить инвентаризацию, сдавать не связанные с их профессией отчёты, прописывать инструкции по технике безопасности и охране труда, списывать устаревшее или сломанное оборудование.