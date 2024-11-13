Прокуратура обнаружила нарушения закона в 12 школах Южного Урала

В некоторых из них выявили слишком много обязанностей, которые повесили на учителей.
В ходе проверки, организованной региональной прокуратурой, в двенадцати школах муниципалитета были обнаружены нарушения. В должностных инструкциях, которые действовали для учителей, были обнаружены задачи, которые не являются частью их профессиональной деятельности.
К примеру, в некоторых учебных заведениях классных руководителей обязали вести учёт детей, живущих в неблагополучных семьях. Кроме того, частью их работы стало составление плана воспитательной работы для целой школы. Многих педагогов заставляли проводить инвентаризацию, сдавать не связанные с их профессией отчёты, прописывать инструкции по технике безопасности и охране труда, списывать устаревшее или сломанное оборудование.
Ещё одно нестандартное требование предъявляли к некоторым учителям биологии. Преподавателей этого профиля обязали составлять план работ по озеленению пришкольной территории.
В ходе работы, проведённой прокуратурой, избыточные требования к учителям были устранены. Двенадцать директоров, решивших нарушить закон «Об образовании», привлекли к дисциплинарной ответственности.