Поиски пропавшего после ссоры с родителями школьника завершились в Иркутске

12 ноября в Иркутске пропал 10-летний мальчик. По словам матери, которая обратилась в полицию, утром сын ушел в школу, но к концу дня так и не вернулся домой. В последний раз его видели именно на занятиях, после чего четвероклассник исчез. На поиски тут же были брошены силы оперативников, сотрудников Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. Волонтеры распространяли ориентировки и вели собственные работы.
— Неоднократно в дежурные части города поступала информация от неравнодушных горожан, — сообщают КП-Иркутск правоохранители. — Похожего по ориентировке ребенка видели возле нескольких торговых центров.
Мальчика не было дома сутки. К этому времени полицейские отсмотрели всевозможные камеры наблюдения и начали восстанавливать его маршрут. В СУ СКР по Иркутской области заявили о начале процессуальной проверки. На контроль ситуацию поставили и в прокуратуре региона.
Как стало известно КП-Иркутск, школьник характеризуется положительно. Его описывают как спокойного и дружелюбного мальчика. Ранее надолго не уходил. Однако перед своим исчезновением поссорился с родителями.
Днем 13 ноября стало известно, что поиски четвероклассника завершены. Он найден живым и здоровым. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются. С ребенком работают полицейские.