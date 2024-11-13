Поиски пропавшего после ссоры с родителями школьника завершились в Иркутске

12 ноября в Иркутске пропал 10-летний мальчик. По словам матери, которая обратилась в полицию, утром сын ушел в школу, но к концу дня так и не вернулся домой. В последний раз его видели именно на занятиях, после чего четвероклассник исчез. На поиски тут же были брошены силы оперативников, сотрудников Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. Волонтеры распространяли ориентировки и вели собственные работы.