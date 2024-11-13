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Работникам стройфирмы из Братска выплатили более миллиона долгов по зарплате

Рабочие получили деньги благодаря иску прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В северной столице Иркутской области работникам стройфирмы задолжали зарплаты на более один миллион рублей. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, добиться выплат удалось благодаря иску от надзорного ведомства города Братска.

— Установлено, что в период с января по март 2023 года руководитель строительной организации, осуществляющей деятельность на территории Братска, своевременно не выплачивал работникам заработную плату, — поделились правоохранители.

Надзорный орган потребовал взыскать с нанимателя долги по зарплате, а также плюсом компенсацию за несвоевременные выплаты и моральный вред. Инстанцией требования были одобрены. Сейчас рабочие получили все выплаты в общем размере более 1,2 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске дачник устроил в бане майнинговую ферму.