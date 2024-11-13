Работникам стройфирмы из Братска выплатили более миллиона долгов по зарплате

Надзорный орган потребовал взыскать с нанимателя долги по зарплате, а также плюсом компенсацию за несвоевременные выплаты и моральный вред. Инстанцией требования были одобрены. Сейчас рабочие получили все выплаты в общем размере более 1,2 миллиона рублей.