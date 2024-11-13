«Она кричала словно львица, которая защищает своих детей, а потом все затихло»: Двое жителей Прикамья, рискуя жизнью, спасли семью от неминуемой смерти

— Пока очухивался, Сергей вынес из задымленной квартиры девочку и тоже присел отдышаться, — рассказывает Николай. — Потом отправился я и вытащил еще одну девочку. Мы с Сергеем почти задыхались, но соседка Мария закричала, что в квартире еще один мальчик. В дальней комнате было совсем темно от дыма, я включил фонарик на телефоне. Наконец разглядел рядом с кроватью лежащего мальчика. Я его взял на руки и понес, смутно помню, как соседи приняли у меня его из рук в руки. Я надышался до такой степени, что уже почти терял сознание. Шел буквально на морально-волевых.