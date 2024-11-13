«Она кричала словно львица, которая защищает своих детей, а потом все затихло»: Двое жителей Прикамья, рискуя жизнью, спасли семью от неминуемой смерти

Это произошло ранним воскресным утром 10 ноября в Чайковском. Во время пожара в доме на улице Ленина, 10 едва не погибла целая семья.
Двух девочек, маленького мальчика и их маму спасли два смелых человека, которые, рискуя собой, выносили их одного за другим на руках из задымленной комнаты. Один из них рассказал, как все было.
— Около четырех утра жена растолкала нас с дочкой, мол, в верхней квартире что-то произошло, — рассказывает 40-летний Николай. — Действительно, сверху тянуло дымом, услышал в квартире над нами детские крики. Там жила Ольга с двумя девочками и мальчиком. Я не пожарный, работаю бетонщиком, не знал, как действовать. Прыгнул в сапоги, выбежал на улицу посмотреть на окно соседей сверху. Языков пламени не увидел, но из форточки валил дым. Я стал кричать, что горит семья, чтобы кто-нибудь вызвал пожарных. Видимо, меня услышал житель соседнего дома и прибежал на помощь. Вместе мы помчались в подъезд.
Из-за двери квартиры на втором этаже, как рассказывает Николай, они услышали дикие женские крики.
— Ольга кричала словно львица, которая защищает своих детей, — вспоминает он. А потом все затихло. Стало жутко. Ясно было, что она потеряла сознание. Соседка вынесла топор, и мы взломали дверь. В квартире было как в коптильне — все в дыму. Ольгу мы увидели лежащей на полу, она не дошла до двери буквально метра 2−3. Вдвоем вытащили ее под руки на лестничную площадку. Я был повыше ростом, чем Сергей, и, видимо, сильней надышался угарного газа.
Напарники по очереди делали глотки свежего воздуха на лестничной площадке и вновь отправлялись в задымленную квартиру.
— Пока очухивался, Сергей вынес из задымленной квартиры девочку и тоже присел отдышаться, — рассказывает Николай. — Потом отправился я и вытащил еще одну девочку. Мы с Сергеем почти задыхались, но соседка Мария закричала, что в квартире еще один мальчик. В дальней комнате было совсем темно от дыма, я включил фонарик на телефоне. Наконец разглядел рядом с кроватью лежащего мальчика. Я его взял на руки и понес, смутно помню, как соседи приняли у меня его из рук в руки. Я надышался до такой степени, что уже почти терял сознание. Шел буквально на морально-волевых.
Из-за чего произошел пожар, Николай так и не понял. Он говорит, что, возможно, что-то случилось с электропроводкой. Языков пламени он не видел, но все комнаты были в густом дыму.
Подоспевшие пожарные ликвидировали возгорание.
— Сообщение о возгорании поступило 10 ноября в 5.08, пожар локализован в 5.17 и ликвидирован в 5.19, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.
Пострадавшую семью сначала госпитализировали в Центральную городскую больницу Чайковского, а затем перевезли в краевой ожоговый центр в Пермь.
В соцсетях жители Чайковского благодарят двух мужественных жителей города.
— Мужики красавцы! — пишут пользователи местного паблика «ВКонтакте». — Если бы не они, погибла бы семья. Всем бы таких соседей! Их надо бы наградить!
Николай говорит, что до сих пор не может как следует отдышаться и прийти в себя. Но он уверен, что они с Сергеем действовали так, как должны были.
— Горе не может быть чужим, оно наше, и мы в ответе друг за друга! — говорит он.