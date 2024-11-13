Мама — супергерой: Полностью ослепнув, ростовчанка нашла любовь и родила сыновей с хорошим зрением

Незрячая Джульетта Ганичева из села Чалтырь Ростовской области воспитывает двух сыновей-подростков. Накануне Международного дня слепых, 13 ноября, корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» встретилась с этой необычной семьей.
Игорь и Джульетта стали счастливыми родителями из архива героя публикации.
ПРОЩАНИЕ С ОБЛАКАМИ.
Джульетте было семь месяцев, когда родители забили тревогу: дочь не следила за происходящим вокруг. Во время медицинского обследования выяснилось: всему виной — врожденное заболевание.
До 12 лет девочка еще могла видеть, правда, плохо. Больше всего она любила смотреть на плывущие по небу облака, которые напоминали то причудливые замки, то диковинных животных… Когда у Джульетты затекала шея, то она брала зеркало, ложилась на скамейку и продолжала следить за облаками в отражении. Девочка жадно всматривалась в небо, потому что знала: однажды мир для нее померкнет навсегда.
— Зрение пропало резко. Но страха и паники не было. Врачи предупреждали, что заболевание будет прогрессировать, — вспоминает она.
Джульетту перевели учиться в школу-интернат для слепых детей. Там она освоила шрифт Брайля. Со временем незрячая девочка научилась ориентироваться в мире на ощупь: стирала, убирала, готовила. Окончив школу, самостоятельно ухаживала за своей больной матерью (к тому времени отец ушел из семьи, — прим. ред.).
Игорь и Джульетта пронесли нежное чувство через годы из архива героя публикации.
«РАДИ ТЕБЯ ПОЙДУ!».
С будущим мужем Джульетту познакомили друзья. Он тоже практически ничего не видел.
— В детстве супругу удалили опухоль мозга. Игорь остался жив, но зрение серьезно пострадало.
Молодые люди встречались примерно год: вели задушевные разговоры, посещали мероприятия в обществе слепых. Джульетта пела на концертах и праздниках, а еще — в церковном хоре. Игорю нравилось ее слушать. Когда он сделал любимой предложение руки и сердца, она спросила: «А венчаться со мной пойдешь?».
— Ради тебя — пойду, — с готовностью ответил мужчина.
В 2007-м молодые люди обвенчались, а уже в следующем году Джульетта узнала, что ждет ребенка. Радостную новость омрачила трагедия: после долгой болезни умерла мама. Похоронив самого близкого человека, она стала готовиться к рождению собственного ребенка.
После работы в вузе Игорь посвящает время семье из архива героя публикации.
ПОДАРОК ПОД ЕЛОЧКУ.
Окружающие нагнетали обстановку: как же ты справишься? А вдруг у детей тоже будет плохое зрение? Но Джульетта была не из робкого десятка и верила в свои силы. Забегая вперед, скажем, что оба ее сына хорошо видят.
Первенец появился на свет 27 декабря и стал новогодним подарком для родителей. Они назвали мальчика Руслан.
— Я быстро научилась ухаживать за младенцем: кормить, пеленать, менять подгузник… Разве что купать боялась: первое время мне помогали свекровь и золовка.
Когда сыну был 1,8 года Джульетта снова забеременела. У них с мужем родился второй сын — Олег.
Пока Игорь преподавал в Ростовском государственном экономическом университете, жена занималась домашним хозяйством. Казалось бы, уследить за мальчишками-непоседами трудно даже маме со стопроцентным зрением. Что уж говорить о незрячей!
— Мы живем в частном доме, поэтому сыновья почти всегда гуляли во дворе. Но если надо было куда-то пойти, например, на детскую площадку, то нас сопровождал кто-то из знакомых.
Сыновья стали настоящими помощниками для незрячих родителей из архива героя публикации.
МОЖЕТ ТО, ЧЕГО НЕ УМЕЮТ ДРУГИЕ.
Однажды поздним вечером в доме Ганичевых отключили электричество. Незрячая женщина этого, разумеется, не заметила и продолжила готовить ужин для семьи. Как же удивились этому ее маленькие сыновья! На следующий день они взахлеб рассказывали приятелям в детском саду, что их мама — самый настоящий супергерой. Ведь она может то, чего не умеют другие: «видеть» в полной темноте. — Зато когда мальчики подросли, то уже сами водили меня то в магазин, то в поликлинику. Окружающие умилялись. А сейчас в свои 16 и 14 лет — это отличные помощники. Даже блины могут пожарить.
Кроме сыновей ориентироваться в незнакомых местах Джульетте помогали собаки-поводыри: сначала — овчарка, а потом — лабрадор. Джульетта — прекрасная хозяйка: может испечь торт и сделать закрутки на зиму! Единственная проблема для незрячей женщины — проезжая часть. Зачастую автовладельцы так по ней гоняют, что сложно решиться перейти дорогу. А все остальное дончанке по плечу.
Ориентироваться в пространстве Джульетте помогат собака-проводник по кличке Утар из архива героя публикации.