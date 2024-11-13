Мама — супергерой: Полностью ослепнув, ростовчанка нашла любовь и родила сыновей с хорошим зрением

Однажды поздним вечером в доме Ганичевых отключили электричество. Незрячая женщина этого, разумеется, не заметила и продолжила готовить ужин для семьи. Как же удивились этому ее маленькие сыновья! На следующий день они взахлеб рассказывали приятелям в детском саду, что их мама — самый настоящий супергерой. Ведь она может то, чего не умеют другие: «видеть» в полной темноте. — Зато когда мальчики подросли, то уже сами водили меня то в магазин, то в поликлинику. Окружающие умилялись. А сейчас в свои 16 и 14 лет — это отличные помощники. Даже блины могут пожарить.