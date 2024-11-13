В Акмолинской области создадут свыше 3000 новых мест дошкольного образования

В Акмолинской области функционируют 595 дошкольные организации, которые посещают 37745 детей, из них 436 ходят в государственные, 159 — в частные. Имеется 264 — детских садов и 331 — мини-центров. К слову, охват в возрасте 2−6 лет дошкольным воспитанием и обучением составляет 93,0%, план до конца текущего года — охватить года 93%.
«На сегодняшний день очередность от 2 до 6 лет составляет 3147 мест. Согласно пошагового плана ввода и открытия дошкольных организаций на 2024−2025 годы в текущем году планируется создать 1623 новых мест, а именно открыть 10 дошкольных организаций на 1381 мест и расширить 7 действующих дошкольных организаций на 242 мест. В начала текущего года создано 1241 новых мест: введено в эксплуатацию 2 государственных детских сада на 446 учащихся и 7 частных на 626. Расширено 4 государственных дошкольных организаций на 59 дошколят и 2 частных на 110 мест», — пояснили в управлении образования Акмолинской области.
Сообщается, что до конца года планируется создать еще 382 новых мест за счет частного бизнеса городе Косшы. К тому же, в этом году уже создано еще 1241 место по области, в том числе за счет нового строительства.
«В 2024 году было построено ряд дошкольных организаций по современным стандартам. Распахнули свои двери государственный специальный детский сад “Аяла” городе Кокшетау на 166 мест, также ясли-сад “Нұрсая” в селе Красный Яр, в котором обучаются 280 детей. До конца текущего года ожидаем создание еще 382 новых мест. Эти меры позволят довести охват детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет до 93%. Более того, в области ведется строительство 3-х детских садов по 280 мест каждый в селе Караоткель Целиноградского района, городах Косшы и Кокшетау, которое завершится в 2025 году», — проинформировали в управлении образования Акмолинской области.
Как уведомили в ведомстве, ввод новых садов в следующем году позволит создать и улучшить условия воспитания дошкольников. К тому же, продолжается поддержка детей из социально уязвимых семей, на сегодня 9693 ребенка в детских садах получают бесплатное питание за счет областного бюджета.
Стоит отметить, что в 2023 году за счет строительства открыты ясли — сад «Ай-Көркем» на 280 мест в селе Коянды при отделе образования по Целиноградскому району и мини-центр при Общеобразовательной школе № 9 городе Кокшетау на 80 мест. В управлении образования заверили, что в дальнейшем работа, направленная на улучшение качества образования и создания комфорта для учащихся будет продолжена.