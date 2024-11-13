В Акмолинской области создадут свыше 3000 новых мест дошкольного образования

«В 2024 году было построено ряд дошкольных организаций по современным стандартам. Распахнули свои двери государственный специальный детский сад “Аяла” городе Кокшетау на 166 мест, также ясли-сад “Нұрсая” в селе Красный Яр, в котором обучаются 280 детей. До конца текущего года ожидаем создание еще 382 новых мест. Эти меры позволят довести охват детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет до 93%. Более того, в области ведется строительство 3-х детских садов по 280 мест каждый в селе Караоткель Целиноградского района, городах Косшы и Кокшетау, которое завершится в 2025 году», — проинформировали в управлении образования Акмолинской области.