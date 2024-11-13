Метели и обледенения: главный синоптик Приморья прокомментировал ожидаемое ухудшение погоды

Последние математические расчеты синоптиков Примгидромета продолжают подтверждать высокую вероятность резкого ухудшения погоды на всей территории Приморья в субботу и воскресенье,
Предполагается, что фронт и циклон сначала принесут значительное количество тепла и влаги, вызвав интенсивные дожди. Затем, в ночь на воскресенье, из-за вторжения холодной воздушной массы арктического происхождения, дождь сменится снегом, ветер усилится до шторма, возможны метели и обледенение. Есть вероятность налипания мокрого снега на проводах.
«Расчеты показывают, что в ночь на воскресенье температура воздуха во Владивостоке понизится до нуля, а кое-где на возвышенностях и до отрицательных значений. При этом осадки еще могут не закончиться. Так что вероятность снега в городе Владивостоке в ночь на воскресенье по сегодняшним расчетам существует», — отметил синоптик.
Фронт и циклон будут двигаться с запада на восток достаточно быстро, поэтому погода начнет улучшаться в течение воскресенья, начиная с западных регионов. В понедельник и вторник ожидается резкое похолодание, а со среды температура снова начнет повышаться.
«Исходя из этого, рекомендовал бы автомобилистам повременить с дальними поездками, особенно утром и в первой половине дня воскресенья, 17 ноября», — подытожил Кубай.