Метели и обледенения: главный синоптик Приморья прокомментировал ожидаемое ухудшение погоды

«Расчеты показывают, что в ночь на воскресенье температура воздуха во Владивостоке понизится до нуля, а кое-где на возвышенностях и до отрицательных значений. При этом осадки еще могут не закончиться. Так что вероятность снега в городе Владивостоке в ночь на воскресенье по сегодняшним расчетам существует», — отметил синоптик.