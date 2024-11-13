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Тепло с дождем вернутся в Новосибирск: прогноз погоды на ближайшие выходные

Столбики термометров покажут 0 градусов.

Сейчас в Олбани: -2° 3 м/с 63% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске вновь немного потеплеет во второй половине недели. Информация появилась на сайте «Яндекс Погода».

В четверг, 14 ноября, будет еще достаточно холодно — ночью до −12 градусов, а днем до −11 градусов. Синоптики также ожидают небольшой снегопад.

В пятницу, 15 ноября, столбики термометров уже поползут вверх. Ночью будет −2 градуса, а днем — −4. Прогнозируется снегопад на протяжении всего дня.

В субботу, 16 ноября, осадки прекратятся на время. Ночью температура воздуха также будет −2 градуса, а днем уже −1 градус.

В воскресенье, 17 ноября, ожидается аналогичная погода. Снег пойдет только ночью.

При этом на следующей неделе начнутся дожди, а температура воздуха будет составлять от 0 до +1 градуса.

Арина ВЛАСЕНКО.