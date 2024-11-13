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С балкона горящей квартиры в Приморье спасли четырех человек

С балкона горящей квартиры в Приморье спасли четырех человек, включая двух детей.

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Пожарные спасли четырех человек, включая двоих детей, с балкона горящей квартиры в приморском Уссурийске, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

«В уссурийской двухэтажке загорелась квартира. Едкий дым быстро распространился по дому. Мужчина, женщина и двое детей оказались заблокированными на балконе. Сотрудники МЧС России по трехколенной лестнице спасли семью. Пламя на 15 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар начался из-за неисправности холодильника.

В ведомстве напомнили, что гражданам не следует оставлять без присмотра электроприборы, использовать неисправное электрооборудование и перегружать электросеть.

пожары