С балкона горящей квартиры в Приморье спасли четырех человек

«В уссурийской двухэтажке загорелась квартира. Едкий дым быстро распространился по дому. Мужчина, женщина и двое детей оказались заблокированными на балконе. Сотрудники МЧС России по трехколенной лестнице спасли семью. Пламя на 15 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники», — говорится в сообщении.