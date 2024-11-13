Александр Артемов в ходе личного приема поддержал инициативы омичек

Директор СОШ № 107 города Омска Татьяна Пуха рассказала о ходе капитального ремонта образовательного учреждения, включая временный перевод учеников в другие школы. Александр Артемов решил, что необходимо детальное погружение в ситуацию. До конца года он посетит объект и ознакомится с ходом работ. Также в диалоге поднимался вопрос об организации патриотических мероприятий для школьников, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которым необходимо уделить значительное внимание.
«Продолжаем подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обсудили высадку Аллеи памяти после завершения работ на территории школы», — поделился Александр Артемов по итогам приема, напомнив, что школьники в тандеме с парламентарием стали активными участниками акции «Сад памяти», совместно высадив свыше 30 хвойных деревьев на пришкольном участке.
Председатель Заксобрания посчитал важным помочь школе с организацией будущих мероприятий, вручив сертификат на получение портативной звуковой системы.
О проведении конкурса «Омская многодетная мама — 2025» шел разговор с главой штаба Омского отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Гульнарой Мукашевой. Она попросила оказать содействие в поиске помещения для проведения мероприятия. Александр Артемов пообещал помочь, заметив, что поддержка многодетных семей — первоочередная задача для народных избранников.
Побывала на приеме известная в регионе скульптор Оксана Бойко. Ей необходима помощь в реализации творческих проектов. Женщина изготавливает свои работы, отливая из бетона. Это довольно необычная техника, позволяющая мастеру творить, не затрачивая больших средств. Своей собеседнице Александр Артемов предложил несколько вариантов реализации творческого потенциала.
Отметим, ранее личный прием для жителей Седельниковского района Омской области провел зампредседателя Законодательного собрания региона Валерий Бойко. Среди вопросов, с которыми сельчане обращались к парламентарию, — подтопление местных дорог, потребность седельниковского храма преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского в установке противопожарной сигнализации и ряд иных, которые Валерий Бойко взял в работу. Также он вручил благодарственные письма Законодательного собрания Омской области наиболее отличившимся седельниковским аграриям.