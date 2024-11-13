Александр Артемов в ходе личного приема поддержал инициативы омичек

Директор СОШ № 107 города Омска Татьяна Пуха рассказала о ходе капитального ремонта образовательного учреждения, включая временный перевод учеников в другие школы. Александр Артемов решил, что необходимо детальное погружение в ситуацию. До конца года он посетит объект и ознакомится с ходом работ. Также в диалоге поднимался вопрос об организации патриотических мероприятий для школьников, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которым необходимо уделить значительное внимание.