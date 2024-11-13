Уфимский инфекционист рассказала о пяти главных симптомах пневмонии

Заболевание также известно как воспаление легких. При этом недуге воздушные пузырьки легких, которые называются альвеолы, заполняют жидкость или гной. По словам Дины Дубровской, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту на диагностику при этих симптомах: