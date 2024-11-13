Уфимский инфекционист рассказала о пяти главных симптомах пневмонии

Врач инфекционист-паразитолог высшей категории, кандидат медицинских наук из Уфы Дина Дубровская рассказала о пяти главных симптомах пневмонии.
Заболевание также известно как воспаление легких. При этом недуге воздушные пузырьки легких, которые называются альвеолы, заполняют жидкость или гной. По словам Дины Дубровской, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту на диагностику при этих симптомах:
1) кашель (он может быть с отхождением мокроты);
2) одышка;
3) лихорадка или озноб;
4) боль в груди;
5) усталость и недомогание.
Уфимский инфекционист настоятельно не рекомендует пытаться вылечиться самостоятельно от пневмонии, поскольку так можно серьезно усугубить ситуацию. Врач советует следить за своим состоянием и при его ухудшении сразу вызывать скорую.
Дина Дубровская также поведала, каким образом можно избежать пневмонии. Помочь в этом способны прививка от гриппа и пневмококка, гигиены и, само собой, здоровый образ жизни.
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