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Уфимский инфекционист рассказала о пяти главных симптомах пневмонии

Врач из Уфы назвала топ-5 признаков пневмонии.
Источник: Комсомольская правда

Врач инфекционист-паразитолог высшей категории, кандидат медицинских наук из Уфы Дина Дубровская рассказала о пяти главных симптомах пневмонии.

Заболевание также известно как воспаление легких. При этом недуге воздушные пузырьки легких, которые называются альвеолы, заполняют жидкость или гной. По словам Дины Дубровской, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту на диагностику при этих симптомах:

1) кашель (он может быть с отхождением мокроты);

2) одышка;

3) лихорадка или озноб;

4) боль в груди;

5) усталость и недомогание.

Уфимский инфекционист настоятельно не рекомендует пытаться вылечиться самостоятельно от пневмонии, поскольку так можно серьезно усугубить ситуацию. Врач советует следить за своим состоянием и при его ухудшении сразу вызывать скорую.

Дина Дубровская также поведала, каким образом можно избежать пневмонии. Помочь в этом способны прививка от гриппа и пневмококка, гигиены и, само собой, здоровый образ жизни.

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