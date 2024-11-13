К чему привело появление в стране миллионов людей, уверенных, что женщину бить можно

В Казахстане не зря рвануло с огромной силой, отношение к женщине там скотское, при этом в итоге законы они приняли более прогрессивные, чем у нас, но я лично не увидела, чтобы был от них бытовой эффект. А видела другое. Так, в поезде беременная явно не меньше, чем на седьмом месяце, сама таскает сумки, стелит одной рукой постель на второй полке, держа двухлетнего ребенка в одной руке, спит на верхней полке, а муж в это время попивает водичку, указывает ей, как стелить, как вещи разложить, спать он ложится внизу. В другой раз беременная с огромным животом спала тоже на верхней полке. Заняла опустевшую нижнюю, но новые пассажиры, мужчины, ее прогнали. Сумку, огромный баул с половину роста, проводник ей вынести не помог — тащила я, мы вместе выходили в Туркестане.