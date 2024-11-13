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Два очага смертельной болезни выявили в Самарской области

Власти ввели карантин в неблагополучных по бешенству районах Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два очага смертельного заболевания выявили в Самарской области. Территории признаны эпизоотическими очагами по бешенству. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства Самарской области.

Опасное заболевание обнаружили в садовом товариществе «Журавли» завода «Рейд» сельского поселения Колывань Красноармейского района и в поселке «Прогресс» Хворостянского района. В этих зонах действует ряд ограничений.

На территориях очагов запрещено лечить животных, восприимчивых к бешенству. Также в очаговые зоны не смогут попасть посторонние лица, за исключением местных жителей, ветеринаров и сотрудников, участвующих в ликвидации болезни. На этих участках нельзя проводить выставки, ярмарки животных и вывозить животных.

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