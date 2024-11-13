Два очага смертельной болезни выявили в Самарской области

На территориях очагов запрещено лечить животных, восприимчивых к бешенству. Также в очаговые зоны не смогут попасть посторонние лица, за исключением местных жителей, ветеринаров и сотрудников, участвующих в ликвидации болезни. На этих участках нельзя проводить выставки, ярмарки животных и вывозить животных.