Два очага смертельной болезни выявили в Самарской области

Сразу два очага смертельного заболевания выявили в Самарской области. Территории признаны эпизоотическими очагами по бешенству. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства Самарской области.
Опасное заболевание обнаружили в садовом товариществе «Журавли» завода «Рейд» сельского поселения Колывань Красноармейского района и в поселке «Прогресс» Хворостянского района. В этих зонах действует ряд ограничений.
На территориях очагов запрещено лечить животных, восприимчивых к бешенству. Также в очаговые зоны не смогут попасть посторонние лица, за исключением местных жителей, ветеринаров и сотрудников, участвующих в ликвидации болезни. На этих участках нельзя проводить выставки, ярмарки животных и вывозить животных.