Мининформ Беларуси сказал магазинам убрать из продажи деструктивные книги. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства информации.
В сообщении сказано, что Мининформации в рамках полномочий, которые были установлены законодательством, на постоянной основе проводится работа, связанная с выявлением и недопущением распространения деструктивной литературы. В том числе и той, которая оказывает влияние на духовно-нравственную сферу как важную составляющую национальной безопасности.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что сейчас в книжных магазинах, крупных торговых сетях, а также в интернет-магазинах в продаже есть печатные издания, искажающие историческую правду и справедливость. Также в продаже есть книги, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, религиозную нетерпимость, насилие, жестокость и порнографию, популяризирующие нетрадиционные для белорусского общества субкультуры.
Кроме того, в Министерстве информации добавили, что в продаже есть издания, разжигающие вражду и ненависть, а также о половом воспитании детей, которые могут оказать негативное влияние на их физическое и психическое развитие и исказить представление об истинных семейных ценностях.
Подчеркивается, что Мининформ потребовал от распространителей печатной продукции самостоятельно провести ревизию продаваемых печатных изданий, а также изъять из продажи те, распространение которых может нанести вред национальным интересам Беларуси.
Ранее Мининформ сказал белорусам про фейковую рассылку якобы от «Центральной Избирательной Комиссии СССР»: «Переход по ссылкам может привести к повреждению устройств и потере личных данных».
Тем временем милиция предупредила белорусов о мошенниках, пугающих оформлением рассрочки на Wildberries: «Рассрочку или кредит на WB можно оформить только в России».
Кстати, «Минсктранс» объявил о запуске рейсов в Мюнхен с 6 декабря 2024 года.