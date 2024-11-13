Мининформ Беларуси сказал магазинам убрать из продажи деструктивные книги

В ведомстве акцентировали внимание на том, что сейчас в книжных магазинах, крупных торговых сетях, а также в интернет-магазинах в продаже есть печатные издания, искажающие историческую правду и справедливость. Также в продаже есть книги, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, религиозную нетерпимость, насилие, жестокость и порнографию, популяризирующие нетрадиционные для белорусского общества субкультуры.