В Пермском крае построят школу за 1,5 миллиарда рублей

Здание новой школы разместится на улице Энгельса. В ней оборудуют кабинеты для учащихся 1−11 классов, в том числе лаборатории физики, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала.