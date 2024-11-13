В Пермском крае построят школу за 1,5 миллиарда рублей

Власти Пермского края объявили конкурс на строительство школы в Нытве. Стоимость проекта оценили в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Здание новой школы разместится на улице Энгельса. В ней оборудуют кабинеты для учащихся 1−11 классов, в том числе лаборатории физики, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала.
На территории школы будет также спортивный стадион с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой для игры в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками и трибунами, площадкой ГТО.
Кроме того, для обеспечения тепла на объекте будет построена отдельно стоящая газовая котельная. Ее введут в эксплуатацию в 2026 году.
Напомним, сейчас в регионе в стадии строительства находятся еще шесть школ — в Перми, Березниках и Куединском округе.