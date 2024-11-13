Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: В Ростовской области не нашли очагов заболеваемости вирусом Коксаки

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки. Об этом в ведомстве сообщили 13 ноября.

Согласно опубликованной информации. Вирус Коксаки относится к Энтеровирусным инфекциям.

— Данный вирус изучен, многолетняя динамика заболеваемости характеризуется общей тенденцией к периодическим подъемам, — прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жителей региона заверили, что на территории Ростовской области очагов групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях, вызванных вирусом Коксаки, завезенным из Турции не зарегистрировано.

Напомним, в детском садике № 37 в Ростове-на-Дону зафиксировали кишечную инфекцию. Ребята находятся под пристальным вниманием врачей, а дошкольное учреждение закрыли до 15 ноября.

здоровье