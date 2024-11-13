Роспотребнадзор: В Ростовской области не нашли очагов заболеваемости вирусом Коксаки

В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки. Об этом в ведомстве сообщили 13 ноября.
Согласно опубликованной информации. Вирус Коксаки относится к Энтеровирусным инфекциям.
— Данный вирус изучен, многолетняя динамика заболеваемости характеризуется общей тенденцией к периодическим подъемам, — прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Жителей региона заверили, что на территории Ростовской области очагов групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях, вызванных вирусом Коксаки, завезенным из Турции не зарегистрировано.
Напомним, в детском садике № 37 в Ростове-на-Дону зафиксировали кишечную инфекцию. Ребята находятся под пристальным вниманием врачей, а дошкольное учреждение закрыли до 15 ноября.