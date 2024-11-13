Шелест назвал опасные места выхода на лед в Омске

Градоначальник пояснил, что на мелководье рек, озер и котлованов при минусовой температуре образуется тонкий слой льда. Выходить туда опасно, но каждый год это не останавливает рыбаков, собаководов, лыжников, а также подростков, которые чаще всего спускаются к реке.