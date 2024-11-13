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Шелест назвал опасные места выхода на лед в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест в среду, 13 ноября 2024 года, сообщил, что департаменту общественной безопасности поручено усилить контроль за потенциально опасными местами несанкционированного выхода на лед на городских водных объектах.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Градоначальник пояснил, что на мелководье рек, озер и котлованов при минусовой температуре образуется тонкий слой льда. Выходить туда опасно, но каждый год это не останавливает рыбаков, собаководов, лыжников, а также подростков, которые чаще всего спускаются к реке.

«Поэтому будем держать на контроле такие проблемные места, как правый берег реки Омь в районе улицы Щербанева, берег реки Иртыш в районе исторического парка Омская крепость, набережной Тухачевского, в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до Речпорта, а также озеро Чередовое», — отметил Сергей Шелест.

Мэр также напомнил, что за несанкционированный выход людей и выезд техники на лед в местах, где стоят запрещающие знаки, предусмотрена административная ответственность.