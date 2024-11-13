Шелест назвал опасные места выхода на лед в Омске

Градоначальник пояснил, что на мелководье рек, озер и котлованов при минусовой температуре образуется тонкий слой льда. Выходить туда опасно, но каждый год это не останавливает рыбаков, собаководов, лыжников, а также подростков, которые чаще всего спускаются к реке.
«Поэтому будем держать на контроле такие проблемные места, как правый берег реки Омь в районе улицы Щербанева, берег реки Иртыш в районе исторического парка Омская крепость, набережной Тухачевского, в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до Речпорта, а также озеро Чередовое», — отметил Сергей Шелест.
Мэр также напомнил, что за несанкционированный выход людей и выезд техники на лед в местах, где стоят запрещающие знаки, предусмотрена административная ответственность.