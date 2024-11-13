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Для замка Тапиау в Гвардейске восстановили оленя

Плакетка с его изображением украсит потолок исторического зала.

Источник: страничка замка Тапиау в "ВК"

Для замка Тапиау в Гвардейске восстановили плакетку с изображением оленя. По выполненной мастером компьютерной графики Алексеем Юшенковым 3D-модели символ будет воссоздан и установлен на потолке исторического зала. Об этом говорится на страничке замка в «ВКонтакте».

«Как известно, немецкий реставратор Штайнбрехт, описывая в XIX веке символы замка Тапиау, среди прочих зафиксировал и “Оленя”. Увы, до наших дней это изображение не дожило, но, по счастью, Штайнбрехт выполнял свою работу со вполне конкретной практической целью: скопировать символы для замка Мариенбург (ныне Мальборк в Польше)», — говорится в сообщении.

Дату установки оленя на потолок не называют.

Напомним, уже не первый год замок восстанавливают, превращая в туристическую достопримечательность.

архитектура