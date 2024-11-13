Для замка Тапиау в Гвардейске восстановили оленя

«Как известно, немецкий реставратор Штайнбрехт, описывая в XIX веке символы замка Тапиау, среди прочих зафиксировал и “Оленя”. Увы, до наших дней это изображение не дожило, но, по счастью, Штайнбрехт выполнял свою работу со вполне конкретной практической целью: скопировать символы для замка Мариенбург (ныне Мальборк в Польше)», — говорится в сообщении.