Для замка Тапиау в Гвардейске восстановили оленя

Для замка Тапиау в Гвардейске восстановили плакетку с изображением оленя. По выполненной мастером компьютерной графики Алексеем Юшенковым 3D-модели символ будет воссоздан и установлен на потолке исторического зала. Об этом говорится на страничке замка в «ВКонтакте».
«Как известно, немецкий реставратор Штайнбрехт, описывая в XIX веке символы замка Тапиау, среди прочих зафиксировал и “Оленя”. Увы, до наших дней это изображение не дожило, но, по счастью, Штайнбрехт выполнял свою работу со вполне конкретной практической целью: скопировать символы для замка Мариенбург (ныне Мальборк в Польше)», — говорится в сообщении.
Дату установки оленя на потолок не называют.
Напомним, уже не первый год замок восстанавливают, превращая в туристическую достопримечательность.