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Парламентарий Гаврилов объяснил дончанам, почему нельзя присвоить парковочное место во дворе

Если ростовчанин «застолбит» парковочное место во дворе, то соседи могут на него пожаловаться.
Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам разъяснили, что грозит автовладельцу, который «застолбил» парковку во дворе жилого дома. Об этом в интервью NEWS.ru подробно рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, никто не может считать часть двора своей собственностью, так как парковочное место является частью здания. А если автовладелец все же «застолбил» себе место, то его соседи могут сообщить об этом в местную администрацию или в управляющую компанию. Также нельзя огораживать парковочное место различными конструкциями в виде кирпичей, досок и загородок, а еще писать на асфальте угрозы.