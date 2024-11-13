Парламентарий Гаврилов объяснил дончанам, почему нельзя присвоить парковочное место во дворе

По словам парламентария, никто не может считать часть двора своей собственностью, так как парковочное место является частью здания. А если автовладелец все же «застолбил» себе место, то его соседи могут сообщить об этом в местную администрацию или в управляющую компанию. Также нельзя огораживать парковочное место различными конструкциями в виде кирпичей, досок и загородок, а еще писать на асфальте угрозы.