Парламентарий Гаврилов объяснил дончанам, почему нельзя присвоить парковочное место во дворе

Ростовчанам разъяснили, что грозит автовладельцу, который «застолбил» парковку во дворе жилого дома. Об этом в интервью NEWS.ru подробно рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам парламентария, никто не может считать часть двора своей собственностью, так как парковочное место является частью здания. А если автовладелец все же «застолбил» себе место, то его соседи могут сообщить об этом в местную администрацию или в управляющую компанию. Также нельзя огораживать парковочное место различными конструкциями в виде кирпичей, досок и загородок, а еще писать на асфальте угрозы.