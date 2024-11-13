My Chemical Romance анонсировали тур по Северной Америке

До этого в соцсетях группы появился таинственный тизер. На нем был изображен городской пейзаж с падающими конфетти и перевернутыми предположительно русскими буквами «ТПК». «Если бы ты мог стать кем угодно, кем бы ты был?» — подписали пост рокеры.