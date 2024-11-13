Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси в среду, 13 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
«Прямо сейчас с участниками оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил проходят занятия на нескольких учебных точках», — отметили в сообщении.
Говорится, что на одной из учебных точек организовали показ военной, а также специальной техники различных видов войск, специальных войск. В Минобороны акцентировали внимание на том, что особое внимание было уделено образцам беспилотников, которые находятся на вооружении воинских частей. Также особое внимание уделили средствам радиоэлектронной борьбы.
В ведомстве уточнили, что ряд образцов вооружения, военной и специальной техники на полигоне представлены предприятиями Государственного военно-промышленного комитета. Также сказано, что в Вооруженных Силах Беларуси и далее продолжается оснащение войск современными образцами вооружения, военной техники.
Так, в 2024 году на снабжение ВС было принято более шестидесяти наименований современных образцов вооружения, военной, а также специальной техники.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал производить БПЛА из белорусских комплектующих: «Надо, чтобы было все свое».
Ранее Минобороны Беларуси сообщило о подготовке операторов сборки и применения дронов.
А еще мы писали, что белорусы смогут не регистрировать беспилотники, но с одним условием.