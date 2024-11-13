Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси

Говорится, что на одной из учебных точек организовали показ военной, а также специальной техники различных видов войск, специальных войск. В Минобороны акцентировали внимание на том, что особое внимание было уделено образцам беспилотников, которые находятся на вооружении воинских частей. Также особое внимание уделили средствам радиоэлектронной борьбы.