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Туман и гололед ожидаются на Кубани

На Кубани в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут создать трудности на дорогах и усложнить видимость. Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы возможны туман и гололед.

Сейчас в Олбани: -2° 2 м/с 69% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Новая Кубань

Согласно данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, во вторник, 13 ноября, над Краснодарским краем установится зона высокого атмосферного давления, что приведет к временным прояснениям в облаках. Однако это не скажется на температуре: воздух останется прохладным и на 2−3 градуса ниже климатической нормы. В дневные часы температура составит около +10 градусов, а северо-восточный ветер достигнет 7 м/с.

14 и 15 ноября ожидается переменная облачность с вероятностью кратковременных осадков. В предгорьях может пойти мокрый снег, а днем в регионе снова ожидается около +8…+10 градусов.