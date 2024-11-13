Туман и гололед ожидаются на Кубани

Согласно данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, во вторник, 13 ноября, над Краснодарским краем установится зона высокого атмосферного давления, что приведет к временным прояснениям в облаках. Однако это не скажется на температуре: воздух останется прохладным и на 2−3 градуса ниже климатической нормы. В дневные часы температура составит около +10 градусов, а северо-восточный ветер достигнет 7 м/с.



14 и 15 ноября ожидается переменная облачность с вероятностью кратковременных осадков. В предгорьях может пойти мокрый снег, а днем в регионе снова ожидается около +8…+10 градусов.