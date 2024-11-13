Согласно данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, во вторник, 13 ноября, над Краснодарским краем установится зона высокого атмосферного давления, что приведет к временным прояснениям в облаках. Однако это не скажется на температуре: воздух останется прохладным и на 2−3 градуса ниже климатической нормы. В дневные часы температура составит около +10 градусов, а северо-восточный ветер достигнет 7 м/с.
14 и 15 ноября ожидается переменная облачность с вероятностью кратковременных осадков. В предгорьях может пойти мокрый снег, а днем в регионе снова ожидается около +8…+10 градусов.
Туман и гололед ожидаются на Кубани
На Кубани в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут создать трудности на дорогах и усложнить видимость. Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы возможны туман и гололед.
Согласно данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, во вторник, 13 ноября, над Краснодарским краем установится зона высокого атмосферного давления, что приведет к временным прояснениям в облаках. Однако это не скажется на температуре: воздух останется прохладным и на 2−3 градуса ниже климатической нормы. В дневные часы температура составит около +10 градусов, а северо-восточный ветер достигнет 7 м/с.