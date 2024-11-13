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На трассе «Екатеринбург — Челябинск» перекроют движение

Ограничения введут из-за установки опоры.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М5 «Екатеринбург — Челябинск» на территории Челябинской области перекроют движение из-за установки П-образной опоры и элементом интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает ЕАН.

Трассу перекроют на полчаса 13 ноября с 22 до 22:30 — в этом в Сосновском районе на этом участке дороги будет организовано реверсивное движение. После этого с 23:30 до 00:00 движение перекроют полностью.

Водителям нужно планировать время поездок и пути объезда с учетом этой информации. На месте ограничений во время проведения работ будут дежурить два экипажа ДПС.