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В Омской области ввели новую меру поддержки для многодетных семей

В среду, 13 ноября 2024 года, опубликовано распоряжение за подписью первого вице-губернатора Дмитрия Ушакова «О внесении изменений в указ губернатора Омской области от 22 марта 2017 года № 34».

Источник: РИА "Новости"

Согласно тексту документа, в Омской области устанавливается новая дополнительная мера поддержки многодетных семей.

В частности, в Омской области вводится бесплатное посещение для многодетных семей культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры Омской области.

Также для семей, зарегистрированных в качестве многодетных, устанавливается бесплатное посещение выставок, организуемых музеями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет омское Министерство культуры.

В тексте указа отмечается, что «для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения учреждений культуры один из родителей (законных представителей) предъявляет следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи в Российской Федерации; свидетельства о рождении детей».