В Омской области ввели новую меру поддержки для многодетных семей

Согласно тексту документа, в Омской области устанавливается новая дополнительная мера поддержки многодетных семей.
В частности, в Омской области вводится бесплатное посещение для многодетных семей культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры Омской области.
Также для семей, зарегистрированных в качестве многодетных, устанавливается бесплатное посещение выставок, организуемых музеями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет омское Министерство культуры.
В тексте указа отмечается, что «для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения учреждений культуры один из родителей (законных представителей) предъявляет следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи в Российской Федерации; свидетельства о рождении детей».