В Омской области ввели новую меру поддержки для многодетных семей

В тексте указа отмечается, что «для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения учреждений культуры один из родителей (законных представителей) предъявляет следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи в Российской Федерации; свидетельства о рождении детей».