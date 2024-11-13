У главной елки в Казани поменяют каркас из-за появившейся коррозии на старой конструкции

«Для правильности установки елки были выбраны определенные параметры каркаса. Он изготовлен из стали и покрыт порошковой эмалью для большей устойчивости к корпусу. Конструкция состоит из 33 ярусов и одного верхнего, а это 279 секторов. Ее высота достигает 35 метров. И это не просто большой конструктор — это 5,5-тонные опоры для главных героинь новогодних праздников».