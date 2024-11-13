В Омской области засняли драку лосей

В Омской области видеоловушка засняла драку двух самцов лося во время гона. Они не поделили территорию.
Специалисты отметили, что лоси — очень пугливые и опасные животные. В случае неожиданной встречи с диким самцом он обычно сам убегает от человека. Лоси редко проявляют агрессию к человеку.
Главная опасность в том, что лоси во время гона выходят на дороги и могут стать причиной ДТП. Главный специалист минприроды Омской области Андрей Швеин в разговоре с omsk.aif.ru рассказал, почему дикие лоси выходят на трассы и как избежать столкновения с ними.
«Так исторически сложилось, что у лося на путях миграции проходят автодороги. От этого никуда не деться. Осенью у лосей период гона. В это время самец в поисках самки бродит по лесам, и на его пути встречаются трассы. Сам по себе лось — очень спокойное животное. Но в период гона они становятся очень активны. Кроме того, конкретно в Омской области осенью у них не только гон, но и сезон миграции. Лоси уходят дальше на север области, в наиболее кормные и спокойные места», — рассказал Андрей Швеин.