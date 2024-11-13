В Омской области засняли драку лосей

«Так исторически сложилось, что у лося на путях миграции проходят автодороги. От этого никуда не деться. Осенью у лосей период гона. В это время самец в поисках самки бродит по лесам, и на его пути встречаются трассы. Сам по себе лось — очень спокойное животное. Но в период гона они становятся очень активны. Кроме того, конкретно в Омской области осенью у них не только гон, но и сезон миграции. Лоси уходят дальше на север области, в наиболее кормные и спокойные места», — рассказал Андрей Швеин.