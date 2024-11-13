Женщина из села в Башкирии лишила своего же 15-летнего ребенка полумиллиона рублей

Как утверждают судебные приставы, женщина не исполняет решение суда. Задолженность по алиментам составляет более 500 тысяч рублей. Нерадивой матери ограничили выезд за пределы России. Предполагается, что в настоящее время она скрывается в Мордовии, трудоустроена неофициально и скрывает место работы.