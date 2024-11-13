Женщина из села в Башкирии лишила своего же 15-летнего ребенка полумиллиона рублей

Шаранское районное отделение судебных приставов ФССП Башкирии объявило в розыск 37-летнюю Светлана Есаянц. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
На уроженку села Серафимовский Туймазинского района завели исполнительное производство о взыскании денег на содержание 15-летнего ребенка.
Как утверждают судебные приставы, женщина не исполняет решение суда. Задолженность по алиментам составляет более 500 тысяч рублей. Нерадивой матери ограничили выезд за пределы России. Предполагается, что в настоящее время она скрывается в Мордовии, трудоустроена неофициально и скрывает место работы.
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