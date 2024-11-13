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В Дону обнаружили кефаль сингиля

Ростовская область, 13 ноября 2024. DON24.RU. В нижнем Дону ученые Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ) обнаружили черноморскую кефаль сингиля. Сингиль обитает в прибрежной зоне морей, заходит в заливы и эстуарии рек, иногда встречается в пресной воде.

Этот вид рыб распространен в Восточной Атлантике у берегов Европы и Африки, Средиземном, Черном и Азовском морях.

«В водах Российской Федерации сингиль постоянно обитает в Черном море, где проходит его зимовка и нерест. Это самый многочисленный вид кефалей в море у берегов Крыма и Кавказа. Летом нагуливается в Азовском море и на северо-восточных отмелях Черного моря».

говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что из-за повышения солености в Азовском море ареал сингиля увеличился. Неделю назад ученые обнаружили кефаль в Дону. Ранее этот вид никогда не регистрировался даже в эстуарии и дельте реки. Сингиль заметили на удалении более 178 км от моря вверх по течению Дона.

Ранее сообщали, что запасы рапаны в Азовском море увеличились в 16 раз.

флора и фауна
экология