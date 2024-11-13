В Дону обнаружили кефаль сингиля

В ведомстве добавили, что из-за повышения солености в Азовском море ареал сингиля увеличился. Неделю назад ученые обнаружили кефаль в Дону. Ранее этот вид никогда не регистрировался даже в эстуарии и дельте реки. Сингиль заметили на удалении более 178 км от моря вверх по течению Дона.