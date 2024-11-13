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Омские заключенные сшили более ста халатов для врачей

Колония заключила контракт с одной из больниц.

Источник: Комсомольская правда

Омские заключенные колонии № 8 в рамках контракта с одной из больниц города сшили 120 белых халатов, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Осужденные окончили курс обучения в профессиональном училище № 298 при учреждении по специальности «Швея» — такой подход позволил трудоустроить заключенных.

Получение специальности и трудоустройства позволяет адаптировать осужденных к социуму и найти работу после освобождения.

Ранее мы писали, что омские заключенные осваивают технологию печати на 3D-принтере.