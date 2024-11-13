Омские заключенные сшили более ста халатов для врачей

Омские заключенные колонии № 8 в рамках контракта с одной из больниц города сшили 120 белых халатов, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Осужденные окончили курс обучения в профессиональном училище № 298 при учреждении по специальности «Швея» — такой подход позволил трудоустроить заключенных.
Получение специальности и трудоустройства позволяет адаптировать осужденных к социуму и найти работу после освобождения.
Ранее мы писали, что омские заключенные осваивают технологию печати на 3D-принтере.