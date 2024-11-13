Ученые выяснили, как светлое вещество в челябинском метеорите стало темным

«Состав обыкновенного хондрита Челябинск LL5 крайне интересный: в нем есть области темной, светлой и смешанной литологий. И мы хотели понять, почему метеорит так сформировался, что в космосе привело к созданию такого вещества. Полученные сведения. с одной стороны, вносят вклад в фундаментальную науку, а с другой — помогают нам понять, как формируется вещество в космических условиях, как оно разрушается, и как в будущем мы сможем выстраивать астероидно-кометную защиту», — приводят в вузе слова старшего научного сотрудника лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Евгении Петровой.