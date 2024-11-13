Лидские пограничники задержали трех белорусов с БПЛА у границы с Литвой

В ведомстве уточнили, что лидские пограничники вместе с коллегами из Сморгони 12 ноября 2024 года в момент реализации оперативной информации в Поставском районе, в 14-ти километрах от границы с Литвой задержали трех граждан Беларуси. При себе у них был беспилотник самолетного типа кустарного производства. Также имелись средства для его запуска, ноутбук.