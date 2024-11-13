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Лидские пограничники задержали трех белорусов с БПЛА у границы с Литвой

ГПК сказал о задержании троих белорусов с беспилотником самолетного типа у границы с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Лидские пограничники задержали трех белорусов с БПЛА у границы с Литвой. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«Пограничники задержали беспилотник самолетного типа с катапультой», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что лидские пограничники вместе с коллегами из Сморгони 12 ноября 2024 года в момент реализации оперативной информации в Поставском районе, в 14-ти километрах от границы с Литвой задержали трех граждан Беларуси. При себе у них был беспилотник самолетного типа кустарного производства. Также имелись средства для его запуска, ноутбук.

«Дрон с комплектующими изъят и доставлен на пограничную комендатуру “Поставы” для проведения дальнейшего разбирательства», — уточнили в Пограничном комитете.

Уточняется, что за нарушение пограничного режима в отношении задержанных белорусов был начат административный процесс по части 1 статьи 24.19 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об использовании силовиками оружия против БПЛА.

Тем временем Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси.

Кстати, милиция предупредила белорусов о мошенниках, пугающих оформлением рассрочки на Wildberries: «Рассрочку или кредит на WB можно оформить только в России».