Врач Степанов предупредил дончан об опасности сна с открытым окном

Ростовчанам рассказали, к чему может привести сон с открытым окном. Об этом в интервью NEWS.ru подробно рассказал старший преподаватель медфака Сергей Степанов.
По словам врача, когда снаружи холодно, а под одеялом тепло, спится лучше. Но, если уснуть с открытым окном, то та часть тела, которая во время сна может остаться открытой, переохладится. А это приведет либо к переохлаждению нерва, либо к миозиту, либо к мышечной боли. Также из-за переохлаждения может снизиться иммунитет. В итоге человек сможет легче подцепить вирус и заболеть.
Сергей Степанов порекомендовал перед сном закрывать окна в комнате. А если в доме жарко, то можно открыть окно в другой комнате, чтобы не было прямого тока холодного воздуха. Также можно перед сном проветривать помещение. А еще лучше снизить жар в батареях.