Врач Степанов предупредил дончан об опасности сна с открытым окном

По словам врача, когда снаружи холодно, а под одеялом тепло, спится лучше. Но, если уснуть с открытым окном, то та часть тела, которая во время сна может остаться открытой, переохладится. А это приведет либо к переохлаждению нерва, либо к миозиту, либо к мышечной боли. Также из-за переохлаждения может снизиться иммунитет. В итоге человек сможет легче подцепить вирус и заболеть.