В аэропорту Челябинска силовики провели массовую проверку иностранцев

Проверено еще более 80 человек, прибывших международным рейсом и встречающих их. Все проверены по информационно-справочным учетам на законность пребывания в Российской Федерации, причастность к совершению преступлений и нахождения в розыске. Представителями комиссариата вручены повестки приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.