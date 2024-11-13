В аэропорту Челябинска силовики провели массовую проверку иностранцев

По поручению начальника ГУ МВД России по Челябинской области совместно с Южно-Уральским линейным УМВД России на транспорте, УФСБ, 308 военным отделом СК и военным комиссариатом продолжают проведение рейдов по проверке нарушений миграционного законодательства в аэропорту имени Курчатова.
Проверено еще более 80 человек, прибывших международным рейсом и встречающих их. Все проверены по информационно-справочным учетам на законность пребывания в Российской Федерации, причастность к совершению преступлений и нахождения в розыске. Представителями комиссариата вручены повестки приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.
В текущем году пресечено почти 12 тыс. административных правонарушений в сфере миграции.
Проверочные мероприятия будут продолжены.