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В аэропорту Челябинска силовики провели массовую проверку иностранцев

В аэропорту Челябинска силовики провели массовую проверку иностранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По поручению начальника ГУ МВД России по Челябинской области совместно с Южно-Уральским линейным УМВД России на транспорте, УФСБ, 308 военным отделом СК и военным комиссариатом продолжают проведение рейдов по проверке нарушений миграционного законодательства в аэропорту имени Курчатова.

Проверено еще более 80 человек, прибывших международным рейсом и встречающих их. Все проверены по информационно-справочным учетам на законность пребывания в Российской Федерации, причастность к совершению преступлений и нахождения в розыске. Представителями комиссариата вручены повестки приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.

В текущем году пресечено почти 12 тыс. административных правонарушений в сфере миграции.

Проверочные мероприятия будут продолжены.