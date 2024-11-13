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Туризм в Приангарье: позитивные итоги сезона и планы на будущее

На заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в рамках III Делового форума «Дни Сибири и Арктики-2024» руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова рассказала о развитии туристической отрасли в регионе.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Летний туристический сезон 2024 года в Приангарье завершился с положительными результатами: регион принял около 800 тысяч туристов, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Наибольшей популярностью у туристов пользовались Иркутск, Байкальск, Листвянка, Большое Голоустное, Новоснежная (Теплые озера), остров Ольхон, Малое Море и бухта Песчаная.

В рамках заседания участники обсудили целесообразность создания макротерритории «Большая Сибирь», которая станет новым туристическим брендом, привлекающим туристов со всей страны и из-за рубежа.

туризм и отдых