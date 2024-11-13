Улицу Лебедева-Кумача в Иркутске закроют для движения транспорта

В Иркутске для движения транспорта закроют улицу Лебедева-Кумача. Как сообщили в пресс-службе администрации города, изменения коснутся только определенного участка.
— С 09:00 14 ноября до 18:00 27 ноября будет закрыто движение транспорта по улице Лебедева-Кумача в районе дома № 27, — поделились в пресс-службе администрации.
На участке проведут неотложные ремонтные работы на теплосетях. Водителям стоит быть внимательнее при проезде участка и учитывать изменения в движении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Братска предложили присвоить аэропорту имя народной артистки. Сейчас в соцсетях идет активное голосование.