Ученые РФ впервые расшифровали геномы ручных и агрессивных крыс

«При анализе полногеномных различий между двумя генотипами большую роль играет порог их значимости, который выставляет исследователь. Можно сделать его более мягким, получить много результатов, но они будут достаточно расплывчатыми. Мы в своей работе использовали общепринятый порог для такого типа исследований, который является довольно жестким, зато позволяет уверенно заявлять, что именно эти гены различаются у двух линий крыс», — цитируют в институте младшего научного сотрудника сектора регуляторной компьютерной геномики ИЦиГ СО РАН Ирину Чадаеву.